Di Maio: il Forum Mondiale dell’acqua sarà un’opportunità per l’Italia

“Il Forum mondiale dell’acqua rappresenta per l’Italia un’opportunita’ e un riconoscimento dell’azione sinora condotta per incoraggiare una maggiore consapevolezza internazionale sull’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari”. Così il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, nella foto, presentando la candidatura italiana per ospitare il X Forum mondiale dell’acqua a Roma, Firenze e Assisi. “Attraverso il ‘Rinascimento dell’acqua’ vogliamo restituire centralità all’acqua tra crisi pandemica e crisi climatica, puntando su inclusione, valorizzazione delle tematiche di genere, sostenibilità e sull’opportunità di intensificare l’azione internazionale per il rispetto del diritto umano all’acqua”, sostiene il ministro. E ancora: “La competizione crescente per risorse idriche sempre più scarse potrà avere un impatto su salute globale, povertà, migrazioni, tensioni sociali e politiche. Non dobbiamo dimenticare che la pandemia si è innestata su queste dinamiche, spesso amplificandole”. “Oltre due miliardi di persone vivono in paesi sottoposti a stress idrico. Nel 2020 il 26% della popolazione mondiale non ha avuto accesso a servizi sicuri di gestione dell’Acqua potabile e il 46% a adeguati servizi igienico-sanitari”.