Smartphone, in vista per Samsung un pieghevole “origami”

Samsung ha ricevuto un nuovo brevetto che mostra come potrebbe essere il prossimo smartphone pieghevole. Come scovato dal sito LetsGoDigital, il documento sottolinea il disegno di un dispositivo con tre pannelli che si combinano, trasformando il cellulare in un tablet.

Il meccanismo pieghevole sarebbe a forma di Z, come origami hi-tech. Inoltre, è proprio la lettera Z a differenziare la gamma dei foldable di Samsung, attualmente sul mercato con il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3. A settembre, durante la manifestazione iMid 2021, Samsung aveva svelato il prototipo di uno schermo pieghevole in tre parti, denominato Flex In & Out.

Nella documentazione diffusa da LetsGoDigital, si vede come il telefono userà ben due cerniere distinte. Queste vanno a dividere l’intera superficie in tre parti uguali, così da usare lo smartphone in altrettante modalità, ovvero come schermo singolo, doppio, oppure in “tri-fold”. L’unica differenza è nell’orientamento dell’apertura. Il terzo pannello non è infatti chiuso a libro, come sul Galaxy Z Fold 3, ma piegato verso l’esterno, con lo stesso meccanismo del Mate X di Huawei.

“L’utente avrà un grande display delle dimensioni di un tablet tra le mani in posizione aperta, che consente di lavorare in modo più efficace”, ha detto LetsGoDigital. Presentando una struttura tripla, il dispositivo, da piegato, sarà più spesso di un Fold Z3, e con un peso diverso, caratteristiche che sicuramente non incontreranno il favore di tutti.