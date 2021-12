Partnership tra Ferrari e Velas Network

Scuderia Ferrari a partire dalla prossima stagione potrà contare su un nuovo Premium Partner: Velas Network AG. Lo comunica Ferrari con una nota sottolineando che Scuderia Ferrari si lega così ad un protagonista mondiale del settore delle blockchain e degli NFT che si è distinto per la performance e l’innovatività dei servizi offerti, caratteristiche che lo accomunano alla squadra di Maranello. Velas è una società con sede in Svizzera, orientata alla creazione e integrazione di prodotti e servizi tecnologici e guidata da un team eterogeneo di ingegneri, crittografi, ricercatori e matematici. L’accordo pluriennale prevede la creazione di contenuti digitali esclusivi per i fans della Scuderia. Inoltre, Velas sarà Title Sponsor della Ferrari Esports Series, la serie monomarca on line del Cavallino Rampante, e del team di Esports che competerà nella F1 Esports Series, il campionato ufficiale digitale cui partecipano tutti i team iscritti al FIA Formula 1 World Championship.



“Dopo aver costruito la blockchain della prossima generazione, che dedica particolare attenzione alla prestazione e alla sostenibilità, era naturale collaborare con un’altra icona dell’eccellenza come Ferrari – ha affermato Farhad Shagulyamov, CEO e co-fondatore, Velas Network AG -. Velas ha introdotto una serie di tecnologie innovative nel mondo delle blockchain e dei suoi derivati che ora saranno messe in vetrina grazie alla presenza al vertice dell’automobilismo sportivo”.



“Siamo lieti di iniziare questa collaborazione con Velas Network AG, una società che fa di innovazione e prestazione il tratto distintivo di prodotti e servizi tecnologicamente all’avanguardia: sono tutti valori che ci accomunano e che ci hanno portato a scegliere Velas come uno dei nostri Premium Partner”, ha dichiarato Mattia Binotto, General Manager e Team Principal, Scuderia Ferrari.