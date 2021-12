Nel 2022 Pil mondiale oltre i 100mila miliardi. L’Italia ottava “ma solo se resta Draghi”

La Cina sopra gli Usa nel 2030

Il Pil mondiale supererà per la prima volta i 100mila miliardi di dollari nel 2022. È quanto stimato dal Centre for Economics and Business Research (Cebr), secondo il quale la Cina diverrà la prima economia al mondo nel 2030,spodestando gli Stati Uniti , con 24 mesi di ritardo sui calcoli precedenti. Il prossimo anno vedrà l’India superare la Francia, mentre nel 2023 batterà la Germania, per divenire la terza economia al mondo nel 2031, un anno dopo le stime. Dal canto suo Berlino sorpasserà il Giappone nel 2033, mentre nella seconda metà del 2030 la top ten delle potenze economiche dovrebbe vedere l’ingresso della Russia nel 2036 e dell’Indonesia al nono posto nel 2034.

L’Italia manterrà il suo ottavo posto in classifica nel 2022. «L’ex presidente della Bce Mario Draghi ha guidato con successo il Paese negli ultimi mesi. Ma non è chiaro quanto questo periodo di relativa stabilità politica continuerà», spiega il Cebr citando le incognite per l’elezione del presidente della Repubblica. «Nei prossimi 15 anni prevediamo un lieve peggioramento della posizione dell’Italia» nella classifica World Economic League Table: «scenderà dall’ottavo posto del 2021 al 13esimo del 2036», calcola il centro studi.

La crescita dell’economia mondiale è attribuibile agli stimoli elargiti per far fronte alla pandemia e alla ripresa che hanno innescato. Una ripresa però accompagnata da un balzo dell’inflazione che, rischia di causare una recessione nel 2023 o nel 2024, avverte l’istituto di ricerca. La recente galoppata dei prezzi sta spingendo le banche centrali ad accantonare il concetto di «inflazione temporanea» e accelerare il ritiro degli stimoli messi in campo per salvare l’economia dal Covid. La Bank of England è stata la prima fra gli istituti centrali delle maggiori economie ad optare per un rialzo. La Fed ha invece annunciato un’accelerazione del processo di riduzione degli acquisti di asset, mentre la Bce ha adottato un atteggiamento più cauto prevedendo un ritiro del programma di acquisti pandemico che ha sostenuto l’Italia, senza però accennare a un aumento del costo del denaro.