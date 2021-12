Bonus asilo nido, domande Inps entro 31 dicembre 2021

La scadenza per fare domanda all’Inps è stabilita al 31 dicembre 2021. Dall’1 gennaio 2022, infatti, il bonus asilo nido, che ora ammonta a un massimo di 3mila euro, verrà assorbito nell’Assegno unico universale figli. Questo contributo, come c’è scritto sul sito dell’Inps, aiuta per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare per bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato che abbia i requisiti richiesti. Il premio è corrisposto direttamente dall’Inps su domanda del genitore.

L’importo massimo erogabile al genitore richiedente è stabilito in base all’Isee minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Isee minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore. Isee minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (227,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare la soglia annua di 2.500 euro per minore. Isee minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.

Se non è presente l’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà dato l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata entro le ore 00:00 del 31 dicembre 2021. Nella presentazione della domanda è necessario specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio, quindi: pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (“Contributo asilo nido”).

La domanda può essere presentata esclusivamente online all’Inps tramite il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda attraverso: enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.