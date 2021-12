Le compagnie Delta e United costrette da Omicron a cancellare oltre 200 voli per Natale

Sarebbero più di 300 i voli cancellati all’interno, da o verso gli Stati Uniti. Circa 120 voli della compagnia United e 90 di Delta



A causa della variante Omicron, Delta Air Lines e United Airlines hanno cancellato più di 200 voli previsti per la vigilia di Natale. United ha annunciato che annullerà circa 120 voli, Delta circa 90.

“L’aumento nazionale dei casi di omicron ha avuto un impatto diretto sui nostri equipaggi di volo e sulle persone che gestiscono le nostre operazioni”, ha affermato United in una dichiarazione riportata da vari media locali.

Da parte sua, Delta ha affermato che i suoi team hanno esaurito “tutte le opzioni, prima di cancellare circa 90 voli per venerdì”. Secondo la pagina specializzata nel monitoraggio dei voli FlightAware, sono stati cancellati più di 300 itinerari programmati per venerdì all’interno, da o verso gli Stati Uniti.