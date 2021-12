Audiweb: gli italiani spendono oltre 2 ore al giorno online

Secondo i dati di Audiweb nel mese di ottobre sono stati 44 milioni 91 mila gli individui online, ovvero il 74,8% della popolazione dai due anni in su. La fruizione di internet da Mobile nel mese è arrivata a raggiungere una copertura del 90,3% della popolazione maggiorenne, pari a 38 milioni 942 mila di individui collegati tramite Smartphone e/o Tablet per un totale di 50 ore 42 minuti.

Questo è quanto emerge dall’analisi dei dati della total digital audience del mese di ottobre 2021.

La total digital audience nel giorno medio di ottobre è rappresentata da 36,5 milioni di individui dai 2 anni in su online in media per 2 ore e 15 minuti per individuo.

Per quanto riguarda i dispositivi rilevati, nel giorno medio di questo mese di rilevazione risulta che sono stati 13 milioni gli individui online almeno una volta nel giorno medio da Computer (il 22% degli utenti dai due anni in su) e 33,4 milioni gli individui online almeno una volta da Mobile (il 77,4% degli individui di 18-74 anni).

Rispetto alla fruizione di internet in base alle fasce d’età e ai device utilizzati per navigare, emerge che almeno 4 su 5 individui tra i 25 e i 54 anni hanno navigato via Mobile (Smartphone e/o Tablet) nel giorno medio del mese di ottobre 2021: l’80% dei 25-34enni, l’82,6% dei 35-44enni e l’80,9% dei 45-54enni, con valori simili tra gli uomini (il 77,6%) e le donne (il 77,1%).

La fruizione da Computer rimasta stabile rispetto al mese precedente (-0,6% gli utenti online da questo device nel giorno medio rispetto a settembre) con livelli di concentrazione più alti tra i 35-44enni (il 33,4% di questo segmento ha navigato da Computer almeno una volta nel giorno medio) e i 45-54enni (il 31,2%).

Dai dati sulla provenienza geografica degli utenti online, nel giorno medio ad ottobre risulta che erano online 10,3 milioni di individui dal Nord Ovest (il 64,8% della popolazione di riferimento), 7 milioni dal Nord Est (il 61,3%), 7,4 milioni dal Centro (il 63,4%) e 11,8 milioni dal Sud e Isole (59,2%).

Per quanto riguarda la distribuzione del tempo online, in questo mese di rilevazione la fruizione da Mobile ha visto ancora oltre l’80% del volume di tempo complessivo online (83,8%), mantenendo stabile anche il consumo medio per persona al giorno che raggiunge il coinvolgimento maggiore tra i 18-24enni (2 ore 36 minuti nel giorno medio da Mobile) e i 25-34enni (2 ore 22 minuti).