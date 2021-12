Apple: novità previste per il 2022

Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, molti modelli Apple subiranno un restyling ma ci sarà anche l’inaugurazione di qualche nuova famiglia di dispositivi. Nella sua newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg, dice che “il 2021 è stato un anno modesto per gli aggiornamenti dei prodotti Apple, ma mi aspetterei una più ampia gamma di nuovi prodotti nel 2022″.

Nel primo trimestre del 2022, il mercato si aspetta nuovi chip di terza generazione. Il debutto potrebbe avvenire insieme al lancio del nuovo MacBook Air con design rimodernato. Ci sono alte aspettative anche per iMac con display da 30 pollici, mentre per i MacBook Pro si dovrà aspettare fino ad autunno 2022.

Tra marzo e aprile dovrebbe invece arrivare l’iPhone Se 2022 ovvero la terza generazione del modello più piccolo ed economico degli smartphone Apple. La presentazione dell’iPhone 14 dovrebbe essere fatta, come da tradizione, a metà settembre con due coppie simmetriche ovvero iPhone 14 e 14 Max e iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

In primavera, ci saranno poi i primi nuovi tablet Apple con iPad Pro da 15 pollici che avranno un design molto simile agli iPhone con tripla fotocamera e notch mentre la versione standard di nuova generazione dovrebbe fare arrivare tra ottobre e novembre.

Previsti nel programma di lancio ci dovrebbero essere anche i tre nuovi modelli di Apple Watch, che saranno rispettivamente un aggiornamento dell’Apple Watch SE, una versione aggiornata dell’Apple Watch standard, ovvero l’Apple Watch di Serie 8, e per finire uno smartwatch fatto per gli atleti degli sport estremi.

Ci sono molte possibilità di vedere la seconda generazione degli auricolari AirPods Pro nel 2022 mentre, tra le novità più importanti, gira la voce su un possibile debutto in autunno del Mixed Reality di Apple, un visore della realtà mista (virtuale e aumentata). Attualmente non è ancora chiaro se questi dispositivi potranno funzionare in autonomia o essere accorpati a iPhone (o Mac).