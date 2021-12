Adecco, con Digitouch, lancia una skill vocale che prepara ad un colloquio di lavoro

Gruppo DigiTouch ha ideato e sviluppato per Adecco una skill voice Alexa e una Google Action che simula un colloquio di lavoro in cui il candidato può esercitarsi nel rispondere alle differenti domande e tipologie di test che vengono tipicamente sottoposti in fase di primo colloquio, da quesiti che esplorano le soft e la hard skill a domande di logica, proprio come in un colloquio reale. Il prodotto è pensato principalmente per i neolaureati

Interagendo con la skill, il candidato si preparerà per rispondere a quesiti che esplorano le soft e le hard skills a domande di logica, proprio come in un colloquio reale. A fronte di ogni risposta il candidato ha un feedback immediato da parte della skill sulla correttezza della risposta data.

«Siamo molto contenti del lancio di questa funzionalità per prepararsi al colloquio di lavoro. Come Adecco vogliamo essere vicino alle persone nei momenti più rilevanti del loro percorso, aiutandoli a valorizzare il loro potenziale. Questa nuova funzionalità è stata realizzata anche grazie all’esperienza maturata sul campo dai nostri recruiter, che ogni anno affiancano e supportano migliaia di candidati. Per questo crediamo che il nuovo servizio che lanciamo possa portare benefici concreti a tutte le persone in cerca di lavoro», afferma Davide De Carolis, CMO The Adecco Group.

Il lancio della skill, avvenuto ad ottobre, è stato sostenuto da una campagna di comunicazione integrata, di annuncio e invito all’utilizzo, ideata sempre da Conversion E3 e pianificata dall’agenzia Performedia.

La campagna è stata veicolata anche su Sky Go al fine di raggiungere anche quegli utenti che guardano Sky Uno e che seguono gli episodi X Factor 2021 presenti in library On demand.

Online e su Sky Go è stato pianificato lo spot video realizzato da Picture, la casa di produzione di Conversion E3, e contenente il link per l’abilitazione di skill/action. Sugli altri canali è stato inserito un qrcode nella creatività per agevolare il rimando all’app store.

Data la natura voice del progetto, sarà possibile esercitarsi con questa skill anche attraverso Alexa.