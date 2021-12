Yahoo!: Facebook-Meta è la peggiore compagnia del 2021

Ogni anno Yahoo! stila una classifica delle migliori e peggiori compagnie al mondo. Quest’anno, insieme a Survey Monkey, agenzia che ha gestito l’analisi, il primato spetta a Facebook-Meta. Il sondaggio è stato fatto su 1.541 utenti, dal 4 al 5 dicembre. Gli stessi hanno indicato Microsoft come la migliore azienda del 2021. Il gruppo guidato da Mark Zuckerberg ha ricevuto più del 50% di voti negativi in più rispetto ad Alibaba, colosso cinese dell’e-commerce, decretato secondo nella lista dei peggiori.

Per Survey Monkey, tra le motivazioni che hanno spinto a scegliere Meta come peggiore impresa dell’anno ci sono le dichiarazioni fatte dall’ex dipendente Frances Haugen, sulla presunta mancanza di eticità nel gestire le fake news e gli effetti sui bambini di Facebook e Instagram e la scarsa censura su determinati movimenti, come i negazionisti del Covid e gli insorgenti di Capitol Hill, che anche attraverso il social network avevano organizzato parte della protesta sfociata a gennaio nell’assalto al Campidoglio.

Inoltre, lo stesso cambio di nome, da Facebook a Meta, è stato inteso da molti come un modo per ricominciare da capo, scrollandosi di dosso le critiche degli ultimi tempi, senza però nessun cambio di rotta concreto. Nonostante questo, per un 30% degli intervistati, Meta potrebbe ancora riscattarsi, riconoscendo e scusandosi per ciò che ha fatto e donando una “quantità considerevole” dei suoi profitti a fondazioni no-profit. Lo scorso dicembre, i navigatori sentiti da Yahoo Finance! avevano scelto Nikola, produttore di veicoli ibridi elettrici-idrogeno, come la peggiore azienda del 2020.