Bottega Veneta punta al made in Italy

Bottega Veneta ha deciso di lanciare un progetto per valorizzare il made in Italy. Il marchio appartenente al gruppo Kering collabora con alcune eccellenze nazionali dando visibilità a dodici botteghe italiane. In vista delle festività natalizie, il marchio ha fatto nascere ‘Bottega for Bottegas’, iniziativa a supporto di attività che incarnano il meglio della creatività italiana. Ogni bottega è stata selezionata considerando realtà locali, prodotti unici e legati al territorio di appartenenza come l’Antica Cioccolateria Gay Odin di Napoli, la Cartiera Amatruda di Amalfi, i Krumiri Rossi, la Cantina Bisson, il pastificio Famiglia Martelli, la liuteria Respighi e la celebre Orsoni di Venezia.

Bottega Veneta mette a disposizione le proprie piattaforme, dagli spazi pubblicitari al sito, dalle newsletters ai negozi attraverso le vetrine delle boutique di Milano in via Montenapoleone, di Roma in via dei Condotti e di Venezia.

“Siamo entusiasti di lanciare Bottega for Bottegas insieme agli artigiani italiani con i quali condividiamo i valori comuni di creatività e artigianalità – commenta in una nota Bartolomeo Rongone (nella foto) – CEO di Bottega Veneta -. Siamo orgogliosi di offrire una visibilità mondiale a queste ‘Botteghe’ che sono profondamente radicate nella cultura italiana, specialmente in un momento in cui le entità più piccole continuano a essere colpite dalla pandemia. È con onore che abbiamo trasmesso i nostri spazi pubblicitari, sito web, newsletter e vetrine. E speriamo che questo possa ulteriormente evidenziare la loro eccellenza a livello globale”.

Insieme al lancio del progetto è stato creato un videoclip con immagini tratte dai laboratori artigianali, e dall’ingresso dei prodotti all’interno delle vetrine e negli spazi espositivi degli store Bottega Veneta. Le confezioni di riso Pozzi si affiancano alle it bag ‘Cassette’ e ‘The Pouch’.

Nel terzo trimestre del 2021, Bottega Veneta ha venduto per 363,4 milioni di euro, +9,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo scorso mese, la maison ha scelto Matthieu Blazy come suo nuovo direttore creativo, già ready to wear design director del marchio dal 2020. La prima collezione di Bottega Veneta firmata da Blazy verrà presentata a febbraio 2022.