Vision Group acquisisce la catena VistaSì

EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group, una delle più importanti reti distributive per ottici sul territorio italiano e player retail con l’insegna VisionOttica, comunicano la conclusione della trattativa per l’acquisizione da parte di Vision Group della catena VistaSì, che comprende il brand e tutti i 99 negozi, e di 75 negozi GrandVision in Italia. La cessione – si legge in una nota – fa seguito ai rimendi accordati con la Commissione Europea il 23 marzo 2021, nell’ambito dell’acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica.

L’accordo tra EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group include anche accordi transitori a sostegnodella continuità operativa delle entità cedute nel periodo post-vendita.

L’implementazione dell’operazione tra EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group dovrà essere approvata della Commissione Europea, nell’ambito dei rimedi concordati. La conclusione della trattativa è prevista nel primo trimestre del 2022.

Advisor di EssilorLuxottica e GrandVision: Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Lazard hanno agito in qualità di advisor finanziari, Sullivan & Cromwell LLP come advisor legale M&A, BonelliErede come advisor antitrust e Deloitte come carve-out advisor. Inoltre, De Brauw Blackstone Westbroek N.V. ha proseguito nel sostenere GrandVision in qualità di consulente legale.

Advisior di Vision Group: CapM Advisors ha agito come advisor finanziario e ADVANT Nctm è stato consulente legale. Deloitte e Fineurop Soditic S.p.A. hanno formato la due diligence e dato supporto per l’accordo.