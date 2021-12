Dole Italia è Official Supplier della Milano Marathon e della School Marathon 2022

Dole Italia, leader nella produzione e distribuzione di frutta fresca di alta qualità, sarà presente nelle vesti di Official Supplier per il secondo anno consecutivo: da sempre impegnata a sostenere uno stile di vita sano, l’azienda ispira i propri consumatori a seguire un’alimentazione varia ed equilibrata combinata allo sport, entrambi necessari per il raggiungimento di un benessere fisico e mentale.Ad attendere piccoli e grandi all’arrivo, l’alleata indiscussa di ogni sportivo, la banana PremiumDole: buona, dolce naturalmente, ricca di vitamine, potassio e altri preziosi nutrienti è il carburante perfetto per massimizzare le prestazioni atletiche ma anche alimento atto a facilitare la ripresa nel dopo competizione, sostenendo lo smaltimento dell’acido lattico prodotto durante l’esercizio, riparando dallo stress ossidativo e abbattendo i tempi di recupero necessari. “Siamo fieri di affiancare per il secondo anno consecutivo la Milano Marathon e in questo appuntamento importante della celebrazione dei suoi 20 anni anche la School Marathon. Un traguardo prestigioso per una manifestazione che con i record del 2021, nel numero di partecipanti e nel tempo realizzato dal vincitore e dalla vincitrice, si è guadagnata un posto di rilievo nel panorama internazionale delle maratone.” commenta Cristina Bambini Responsabile Marketing Dole Italia. “Una occasione di rilievo per noi per promuovere ancora una volta l’importanza dell’adozione di uno stile di vita che mixi il movimento alla giusta alimentazione e sostenere il valore formativo ed educativo dello sport.”