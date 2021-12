Transizione energetica: Enel e I-Com promuovono la prima Energy Academy per le associazioni dei consumatori

Una serie di incontri rivolti alle Associazioni dei consumatori per approfondire i temi legati alla transizione ecologica, che costituisce una delle principali sfide nell’agenda pubblica nazionale ed europea: è l’Energy Academy, iniziativa promossa da Enel (nella foto, l’a. d. Francesco Starace) con il supporto dell’Istituto per la Competitività (I-Com). Il programma dell’Academy, dedicata a 40 giovani professionals e agli esperti di settore delle associazioni, prevede l’intervento di decine di docenti universitari, manager e rappresentanti delle istituzioni.

All’evento inaugurale di presentazione hanno partecipato Gilberto Pichetto Fratin, Viceministro allo Sviluppo Economico, Fabrizio Iaccarino, Responsabile Sostenibilità e Affari Istituzionali di Enel Italia, Stefano da Empoli, Presidente di I-Com, e i vertici delle 20 Associazioni appartenenti al CNCU – Comitato Nazionale Consumatori e Utenti.

L’iniziativa, prima del suo genere in Italia, si propone come momento di riflessione e confronto, articolato in dieci diversi appuntamenti fino a giugno 2022, sulle più importanti questioni che attraversano oggi il sistema dell’energia nel nostro Paese.

L’Energy Academy intende infatti favorire una maggiore consapevolezza dei consumatori e delle associazioni che li rappresentano rispetto allo stato dell’arte e le possibili traiettorie dell’energia e dello sviluppo sostenibile in Italia. Al centro del percorso anche le esperienze delle stesse associazioni, il loro ruolo in questi tempi di grande cambiamento e le buone pratiche che contribuiscono a diffondere verso la cittadinanza. Gli incontri sono articolati in tre distinti moduli: la transizione ecologica, il sistema dell’energia e i mercati retail.

“La transizione energetica – sottolinea Fabrizio Iaccarino – sarà una grande opportunità per il nostro Paese solo se sapremo affrontarla in chiave partecipativa. Attraverso l’Energy Academy puntiamo a rafforzare ulteriormente la collaborazione e il dialogo con le Associazioni dei consumatori, mettendo a disposizione le chiavi di lettura che permettano loro di essere parte attiva nel processo di transizione nonché di accrescere il proprio ruolo di mediatore consumeristico e di abilitatore di una comunità sempre più sostenibile da un punto di vista economico, sociale e ambientale”

“Un elemento che caratterizza i mercati energetici – afferma Stefano da Empoli – è la complessità, amplificata dalle grandi trasformazioni in corso. Questa complessità va di pari passo con la natura di bene essenziale dell’energia e ha dunque bisogno di luoghi e format innovativi. Per questo, con Enel abbiamo immaginato un momento che non è solo di formazione ma anche di ascolto e confronto con le associazioni dei consumatori, le principali istituzioni pubbliche e alcuni dei massimi esperti nazionali del settore”.