Editoria, torna Raspelli Magazine

Da oggi è online il nuovo numero del mensile digitale gratuito RASPELLIMAGAZINE che il “cronista della gastronomia” Edoardo Raspelli firma ora come direttore responsabile: in 91 pagine le eccellenze eno-gastronomiche del Belpaese-Ristoranti e attività ricettive, storie di cuochi, eventi enogastronomici: tutto è nato dalla ABCDesign99 di Stefano Piavani, nell’ufficio di Romano di Lombardia (Bergamo). Sul RASPELLI MAGAZINE di dicembre 2021 il “cronista della gastronomia” (e neo direttore responsabile) dedica il suo editoriale alla Guida Michelin 2022:”Rossa (di gastro/vergogna) e lo stesso per i suoi pseudo recensori: tutti spariti gli alberghi-Testi ripetuti per anni-Valutazioni incredibili-Ha perfino cambiato l’alfabeto”.

Poi c’è il racconto della prova diretta di Raspelli in tre ristoranti, con le foto fatte dallo stesso critico ai piatti da lui assaggiati come sempre da “inatteso cliente qualunque pagante”: ad Oviglio (Alessandria) il Donatella Bistrot;a Bordighera(Imperia) il Romolo a Mare; a Roma Checchino dal 1887. Grandi fotografie anche per i tre alberghi testati e raccontati. In questo numero: Palazzo Lovera (a Cuneo), La Casona (a Feltre, in provincia di Belluno), Ca’Muliner (ad Azzano Decimo, Pordenone).

Poi si raccontano gli eventi cui Edoardo Raspelli ha partecipato o si commentano le notizie più significative o più curiose di queste ultime settimane:

PIACENZA-CANNETO PAVESE(Pavia)-CELLINO SAN MARCO (Brindisi) – Continua la messa in onda su un pool di televisioni ed on demand de L’ITALIA CHE MI PIACE-IN VIAGGIO CON RASPELLI: i formaggi(Bianco d’Italia e Grana Padano) di Agri Piacenza Latte , i vini dell’Oltrepò Pavese(in particolare il Buttafuoco Storico), le Tenute di Al Bano Carrisi con vini olio e relais…

FERRARA – Il grande successo della prima edizione del Ferrara Food Festival ideato da Stefano Pelliciardi.

CREMONA – Il calendario 2022 con le smorfie dei VIP per la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro onlus, in regalo a Cremona domenica 19 dicembre con il quotidiano La Provincia.

CARPI(Modena) -“Food Experience” promosso dal Comune e realizzato dalla PGE, Pelliciardi Grandi Eventi con la presentazione di eccellenze gastronomiche.

SERRAPETRONA (Macerata) – Organizzato da Giampiero Feliciotti, viaggio alla scoperta nel territorio dei vari tipi della Vernaccia e del neonato formaggio Belfortino.

CRODO (Verbano Cusio Ossola) – Gli ascolti della” televisione gastronomica” con i dati Auditel ricostruiti ogni mattina alle 10.30 dai siti Màrida Caterini, Davide Maggio, dituttounpop.it

In questo nuovo numero del mensile c’è come sempre la rubrica “Edoardo Raspelli in copertina” con alcuni degli articoli che parlano del “cronista della gastronomia” (La Nuova Provincia di Asti, Libertà, Vero TV, La Provincia Pavese, Il Resto del Carlino, Il Tirreno, Gazzetta di Modena, Canale Europa…).

Anche in questo numero, poi, la parola a Maura Anastasia con le pagine sugli animali ed il verde in “Meraviglie della Natura”.