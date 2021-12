Credem: acquisito il 55% di Ifiver da ViViBanca

L’operazione di acquisizione dell’intera partecipazione detenuta da Credem in I.FI.VE.R., pari al 55% del capitale sociale, da parte di ViViBanca, si è chiusa a seguito dell’avvenuta autorizzazione da parte di Banca d’Italia. Ad annunciarlo, la stessa ViViBanca e il Gruppo Credito Emiliano – Credem – spiegando che tale partecipazione era in capo al Gruppo Credem a seguito della recente incorporazione della Cassa di Risparmio di Cento che ne deteneva la maggioranza. Con questa operazione, ViViBanca conferma l’efficacia della sua strategia: una crescita per linee esterne mediante acquisizioni di quote di capitale di intermediari finanziari operanti nel campo della Cessione del Quinto dello Stipendio/Pensione, settore che rappresenta il core business della Banca. I.FI.VE.R. entra a fare parte a tutti gli effetti del Gruppo Bancario ViViBanca e sarà guidata da Marco Varotto in qualità di Direttore Generale. L’integrazione di I.FI.VE.R. nel Gruppo ViViBanca, e le connesse sinergie, costituirà uno degli elementi più rilevanti del prossimo piano industriale 2022-2024. L’obiettivo principale di ViViBanca è di accrescere, grazie ai canali distributivi di I.FI.VE.R. (20 agenti in attività finanziaria, 29 mediatori creditizi, 1 intermediario finanziario), i volumi complessivi di finanziamenti contro cessione del quinto erogati. In questo modo il Gruppo potrà diventare uno dei principali istituti bancari nel segmento della cessione del quinto, posizionandosi tra i principali player del settore e incrementando ulteriormente la propria quota di mercato fino ad oltre il 5%. In particolare, ViViBanca prevede di poter raggiungere nel 2022, con il contributo di I.FI.VE.R., un volume di crediti lordi erogati superiore ai 450 milioni, con una crescita della rete distributiva e della base clienti.