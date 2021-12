Licenziamenti in Air Italy: la società dice no alla cassa integrazione

Categorico il “no” dell’azienda a prolungare la cassa integrazione per i dipendenti di Air Italy

Il licenziamento per i lavoratori della Compagnia è sempre più concreto e vicino, il faccia a faccia tra gli enti si è concluso con la scelta definitiva da parte della società di liquidazione di non prolungare la cassa integrazione.



Nonostante gli sforzi e i negoziati tra il Ministero del Lavoro con le Regioni Sardegna e Lombardia, i sindacati e i liquidatori della compagnia, la situazione per i 1.322 lavoratori in Air Italy è drammatica.

Il pressing dei sindacati ha fallito nel tentativo di difendere i dipendenti di Air Italy dal licenziamento.

La procedura per la liquidazione è già in atto, evidente è la presa di posizione da parte della Compagnia aerea, determinata a non fare un passo indietro sulla decisione.

Immediato il commento della vice ministra al Mise, Alessandra Todde: “Da due anni seguo con il massimo impegno questa vertenza, che coinvolge centinaia di lavoratori di cui molti miei conterranei, cercando di trovare una soluzione seria per i dipendenti. Il MiSE, con gli strumenti attualmente a disposizione, non farà mancare il suo sostegno.”