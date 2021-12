Generali, modifica della procedura per la presentazione della lista per il rinnovo del Cda da parte del Consiglio uscente e nella composizione del Comitato per le Nomine e la Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi ieri sotto la Presidenza di Gabriele Galateri di Genola, nella foto, ha approvato alcune modifiche della procedura per la presentazione della lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio uscente (la “Procedura Lista”), in linea con i contenuti del documento di consultazione pubblicato da CONSOB lo scorso 2 dicembre.

La Procedura Lista è disponibile a questo link, anche con evidenza delle modifiche apportate.

Il Consiglio ha inoltre approvato l’uscita del Consigliere Clemente Rebecchini dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione, per le sole materie in tema di Nomine, e la contestuale entrata nello stesso, per le medesime materie, del Consigliere Roberto Perotti (indicato dai Consiglieri eletti dalla lista di minoranza).

Nel corso della riunione del Comitato per le Nomine e la Remunerazione tenutasi il 2 dicembre scorso, il Consigliere Rebecchini aveva infatti manifestato la propria disponibilità a non fare più parte del Comitato stesso, allo scopo di elevare e ulteriormente articolare la presenza di Consiglieri indipendenti al suo interno, attraverso l’inclusione di un consigliere indipendente tratto dalla lista di minoranza.

Roberto Perotti entra così a far parte anche del Comitato Nomine “ad hoc” previsto dall’art. 3, lett. c), della Procedura Lista.