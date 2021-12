DELTA, l’applicazione degli investimenti di criptovalute in tempo reale

Delta, il portafoglio d’investimenti digitali con sede in Belgio, aggiunge alla sua app per smartphone la modalità di connessione agli account dei broker. Si tratta della prima app al mondo che offre ai propri utenti (3 milioni in 115 Paesi) una panoramica in tempo reale dei rendimenti delle loro azioni, fondi e criptovalute.

Gli investitori non dovranno più inserire le loro transazioni manualmente, ma da oggi sarà possibile usufruire della nuova funzionalità dell’applicazione, la quale sincronizzerà le singole transazioni in via automatica.

Si elimina così la necessità di utilizzare più applicazioni o piattaforme.



Delta diventa anche la prima app sul mercato ad offrire la connessione agli account dei broker. La funzionalità permette di importare automaticamente tutte le nuove transazioni nella panoramica del portafoglio dell’utente; permette di stabilire una connessione automatica con oltre 5.000 banche e broker per garantire la sincronizzazione dei dati più recenti.



A garantire il costante sviluppo dell’applicazione sono le parole di Nicolas Van Hoorde, CEO di Delta:

“In futuro, vogliamo rendere possibile integrare la nostra offerta con l’aggiunta di classi di investimento come l’arte e il settore immobiliare, in modo che gli utenti possano ottenere una panoramica immediata di tutto ciò in cui stanno investendo attraverso la nostra app. Vogliamo rendere la loro vita molto più facile, garantendo loro accesso, costante e immediato tramite il loro smartphone, a tutte le informazioni finanziarie.“