Caramanico Terme, torna il Villaggio di Natale

(di Tiziano Rapanà) Ogni scusa è buona per parlare di Caramanico Terme. È il centro emozionale della memoria della mia infanzia. Tengo moltissimo a questo piccolo comune di circa duemila abitanti dell’alta Val Pescara. Sta vivendo un periodo difficile, ma pian pianino sta risorgendo, anche grazie ad una bella iniziativa che celebra il santo Natale. il borgo si prepara a festeggiare le feste in maniera originale con il superbo ritorno del villaggio di Natale. Nei weekend e festivi fino al 6 gennaio, lungo le strade del paese, verrà riprodotta l’attraente magia del periodo più entusiasmante dell’anno. Le cose da fare sono tante per voi e i vostri cari: i vostri figli o nipoti potranno divertirsi e ballare con gli elfi, fare una foto ricordo con Babbo Natale. E ancora: potrete giocare a tombola, fare un giro in carrozza, gustare prodotti tipici, regalare un oggettino realizzato a mano. Il villaggio sarà composto da una nuvola, di mercatini, che rappresenta l’eccellenza culinaria del luogo. Al centro della scena, il regno di Babbo Natale: qui conoscere il grande vecchio, inviare la lista dei desideri dei vostri pargoli et cetera.

Dopo aver salutato Babbo Natale, non scordate di fare una capatina alla casa degli Elfi. Nel villaggio ci saranno anche le giostre per i vostri bambini, il trenino, una pista da pattinaggio le luminarie e tanti spettacoli e musica itineranti che renderanno indimenticabile il percorso che ricrea la mitologia fiabesca del Natale. Tutto questo lo si deve all’impegno della Pro Loco in collaborazione con il Comune di Caramanico Terme e con il contributo di tutte le attività commerciali del territorio. È un bella proposta che vi dà la possibilità di passare un Natale diverso, fuori dai soliti schemi convenzionali. Non avrete problemi di pernottamento: gli Hotel convenzionati con il villaggio, per la prima volta riapriranno per tutto il periodo che parte dai primi di dicembre, ed offriranno ai clienti tanti sconti e offerte. Il villaggio è stato aperto il 20 novembre ed è stato, da subito, salutato dal sole del successo: sono state più di mille le presenze nei weekend. Potete baloccarvi con le delizie del villaggio dalle 10:30 alle 24:00, di ogni sabato e domenica. Rammentate l’obbligo del green pass, il saggio uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale. Il Villaggio si trova tra viale Roma, piazza Marconi, piazza Conti, corso Bernardi e viale Fontegrande. Nel centro della piazza Marconi verrà posizionato Il grande albero di Natale illuminato, che verrà acceso domani.

tiziano.rp@gmail.com