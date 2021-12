Snam acquista il 25% del “gasdotto della pace” dalla thailandese PTTER

Snam (nella foto, l’a. d. Marco Alverà) ha perfezionato l’acquisizione dall’azienda energetica thailandese PTT Energy Resources Co. Ltd., interamente controllata da PTT Public Company Limited, del 25% della società East Mediterranean Gas Company (EMG), proprietaria del gasdotto Arish-Ashkelon, parte del cosiddetto “gasdotto della pace”, per un corrispettivo di circa 50 milioni di dollari.

Il gasdotto Arish-Ashkelon è un collegamento sottomarino di circa 90 km di lunghezza, che unisce il terminale israeliano di Ashkelon alla stazione di ricezione egiziana di Al-Arish. La capacità massima di trasporto giornaliera è di circa 12 milioni di metri cubi ed è prevista in espansione. Realizzato nel 2008 per trasportare in Israele gas di provenienza egiziana, dall’inizio del 2020 è diventato, invece, una delle fonti di approvvigionamento energetico dell’Egitto, ricevendo il gas dai giacimenti offshore israeliani Leviathan e Tamar.

Il principale azionista di EMG, con una quota del 39%, è la società EMED, partecipata anche dall’israeliana Delek Drilling e dal gruppo Chevron, i due operatori dei giacimenti Leviathan e Tamar.

Il gasdotto Arish-Ashkelon serve un mercato caratterizzato da un incremento della domanda di gas naturale di circa l’8% annuo per la crescita di consumi.

L’acquisizione della quota nel gasdotto Arish-Ashkelon segna l’ingresso da parte di di Snam nel Mediterraneo Orientale, un’area che beneficerà sia dello sviluppo della domanda gas che di iniziative di transizione energetica.