FTC blocca l’acquisto di Arm da Nvidia

L’acquisizione da parte di Nvidia di Arm ( investimento pari a 40 miliardi) è messa in pericolo. La causa arriva dopo un’indagine della FTC sull’accordo a seguito di reclami da parte di Google e Microsoft .



Federal Trade Commission ha annunciato la sua azione di causa al fine di bloccare la fusione tra le due, in considerazione della tesi secondo la quale, tale unione causerebbe danni irreparabili e finirebbe con il “soffocare le tecnologie concorrenti della prossima generazione.”



Il direttore della FTC dichiara “Le tecnologie del domani dipendono dal mantenimento dei mercati di chip competitivi e all’avanguardia. L’accordo proposto distorcerebbe gli incentivi di Arm sui mercati dei chip e permetterebbe all’impresa congiunta di minare ingiustamente i rivali di Nvidia. La causa della FTC dovrebbe inviare un forte segnale sul fatto che agiremo in modo aggressivo per proteggere i nostri mercati delle infrastrutture critiche dalle fusioni verticali illegali che hanno effetti di vasta portata e dannosi sulle innovazioni future.”



Il reclamo rivela che Nvidia utilizza già prodotti basati su Arm per diverse aree, tra cui sistemi di driver avanzati di alto livello per veicoli, CPU basate su Arm per il cloud computing e DPU Smartnics (prodotti di rete utilizzati nei datacenter).

La preoccupazione è che acquisendo Arm, Nvidia otterrebbe un vantaggio sleale su tali mercati.