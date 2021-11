Lookup, la App che disintossica dallo smartphone

Nata da una startup a vocazione social, Lookup è la App di social gaming che incentiva un uso consapevole dello smartphone ed una sfida con noi stessi. Per il tempo in cui non viene usato il proprio dispositivo (notte esclusa), l’App attribuisce un punteggio da convertire in buoni sconto, attività e promozioni proposte dai partner convenzionati al circuito.



Luca Panseri, a capo del team di sviluppo del progetto, afferma che il prodotto offerto non è stato pensato solo come strumento di digital detox ed ecco l’idea di abbinare la premialità a un circuito convenzionato e territoriale di enti legati al settore culturale, museale, dello spettacolo, in considerazione delle sue parole:



“La mia idea non si limita però al solo ambiente culturale, volevo anche un rilancio al commercio locale, alla piccola distribuzione, al negozio di quartiere..”.



L’originalità dell’idea ha dato vita ad una considerevole partnership con Red Bull Italia, al fine di promuovere la socializzazione tra i giovani durante alcuni eventi estivi.