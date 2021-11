Un’app monitora le persone a rischio psicosi

I disturbi psicotici sono patologie nascoste. Colpiscono almeno il 3% della popolazione e rappresentano un’importante causa di disabilità negli adolescenti e nei giovani. Al fine di adeguare l’intervento medico ed evitare un peggioramento del disturbo, è fondamentale monitorare da vicino l’evoluzione dei sintomi psicotici, sia in termini di frequenza che di intensità. Oggi, questo viene fatto attraverso interviste di follow-up ogni tre mesi. Tuttavia, queste interviste devono essere svolte da professionisti formati, durano due ore e non sono necessariamente accessibili a tutti. Ecco perché un team dell’Università di Ginevra (Unige) ha sviluppato un’applicazione che consente di monitorare quotidianamente l’evoluzione dei sintomi di una persona a rischio di psicosi. Questo monitoraggio ‘a distanza’ permetterebbe di distanziare le sessioni faccia a faccia e renderle necessarie solo quando la persona sta attraversando una fase di crisi o di esacerbazione dei sintomi. Inoltre, sarà possibile per gli psicologi determinare cosa causa la comparsa dei sintomi nella vita quotidiana della persona. Questi risultati possono essere letti nella rivista Schizophrenia Research.

L’adolescenza è un periodo cruciale per lo sviluppo dei disturbi psicotici. Una delle sfide principali è individuare gli individui il prima possibile durante una cosiddetta fase di psicosi ad “alto rischio” al fine di evitare il peggioramento dei sintomi e garantire cure e follow-up adeguati. Per studiare lo sviluppo della psicosi, gli scienziati stanno seguendo pazienti affetti da una microdelezione del cromosoma 22q11.2, una condizione genetica associata ad un aumentato rischio di psicosi come la schizofrenia. Le persone a rischio di psicosi vengono tradizionalmente valutate utilizzando un’intervista semi-standard chiamata Sips (Intervista strutturata per le sindromi da rischio di psicosi). “Questi questionari sono molto affidabili, ma devono essere eseguiti per due ore da professionisti formati ogni tre mesi circa, per poter monitorare l’evoluzione dei sintomi”, spiega Maude Schneider, docente presso la Facoltà di Psicologia e Pedagogia Sciences (Fpse) in Unige e ultimo autore dello studio. “Ci siamo chiesti se potevamo sviluppare un’applicazione che ci consentisse di monitorare la persona con maggiore regolarità e nel suo ambiente quotidiano”, continua. Lo scopo dello studio è comprendere il funzionamento di una persona a rischio di psicosi nel suo contesto naturalistico attraverso una valutazione quotidiana dei sintomi. “Abbiamo sviluppato un’applicazione che pone alla persona dieci domande per sei giorni consecutivi sui suoi affetti positivi (Sei felice? rilassato?), sui suoi affetti negativi (Sei triste? ansioso? arrabbiato?) e sulla presenza di sintomi psicotici (La tua immaginazione si mescola alla realtà? Senti cose che gli altri non percepiscono? Devi stare in guardia?”, spiega Clemence Feller, ricercatrice presso la Facoltà di Psicologia e Scienze dell’Educazione dell’Unige e prima autrice dello studio. Otto volte al giorno, ai partecipanti è stato chiesto di rispondere a queste domande e valutare il loro stato su una scala che va da 1 (per niente) a 7 (estremamente). Al fine di determinare se la domanda fornisse informazioni coerenti con i metodi di valutazione “classici”, i partecipanti sono stati valutati anche utilizzando l’intervista Sips. Con la domanda sono state valutate 86 persone di età compresa tra 11 e 27 anni, a 37 delle quali è stata diagnosticata una microdelezione del cromosoma 22q11.2. “La nostra prima osservazione è che le persone con sintomi psicotici sono perfettamente in grado di rispondere quotidianamente alle domande nell’applicazione, il che consente una valutazione completa dei loro sintomi nel corso della giornata”, afferma Maude Schneider. Inoltre, i risultati ottenuti sono molto coerenti con le informazioni raccolte attraverso l’intervista Sips, attestando il corretto funzionamento dell’applicazione. Sapendo che l’applicazione fornisce informazioni affidabili, offre la prospettiva di monitorare i sintomi psicotici a distanza e di distanziare le interviste faccia a faccia. “La nostra idea è quella di avere una persona faccia a faccia quando l’applicazione rileva una fase di crisi, al fine di evitare viaggi non necessari e perdite di tempo quando tale monitoraggio non è necessario”, spiega Clemence Feller. Inoltre, questa applicazione consente un attento monitoraggio delle persone che non hanno facilmente accesso a professionisti, sebbene un colloquio iniziale con un professionista sia essenziale per valutare la gravità dei sintomi. L’applicazione permetterebbe inoltre di valutare l’efficacia di un intervento (psicologico, farmacologico, ecc.), osservando giornalmente il cambiamento della gravità e della frequenza dei sintomi.