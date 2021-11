Gentiloni: sarà l’Italia a decidere sull’aumento della spesa corrente

La Commissione Europea non ha “rifiutato” l’operazione finanziaria dell’Italia, né ha chiesto oggi correzioni, ma si è limitata a richiamare l’attenzione sul problema dell’aumento della spesa corrente in un Paese con un alto debito pubblico ma ancora oggi in forte crescita. Il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, ha quindi presentato oggi, in una conferenza stampa a Bruxelles, il programma autunnale del “Semestre europeo”, che contiene la valutazione complessiva della commissione sui piani di bilancio degli Stati membri per il 2022.

“L’Italia – ha detto Gentiloni – è in buona forma in questa ripresa, sta affrontando bene la campagna di vaccinazione e abbiamo buone cifre per la crescita economica di quest’anno e dell’anno prossimo. Ma, nonostante ciò, abbiamo indicato la questione dell’aumento della spesa corrente. Questo era già stato fatto anche per alcuni altri paesi a giugno nelle raccomandazioni del Consiglio Ue, ma naturalmente è un problema particolarmente importante per i paesi come l’Italia” che hanno un alto debito pubblico. Tuttavia, ha continuato il commissario, con riferimento alla manovra italiana “noi non bocciamo niente e non facciamo richieste specifiche, ma invitiamo a considerare questo problema, che è un problema importante, in un paese che – ha comunque rilevato – ha un livello di crescita molto buono”.

Rispondendo a un giornalista che chiedeva quando e come, a detta della Commissione, l’Italia dovrebbe diminuire la spesa corrente, se durante l’adozione parlamentare del bilancio o durante la sua esecuzione, Gentiloni ha sottolineato: “Noi non stiamo chiedendo di portare correzioni specifiche, ma solleviamo la questione, attiriamo l’attenzione su un problema, quello della crescita delle spese correnti finanziate dal bilancio pubblico nazionale. Questo è un problema – ha dichiarato il commissario – che il Governo italiano è ben intenzionato ad affrontare: quindi – ha concluso – sarà una decisione italiana”.

“L’Italia attraversa una fase positiva di crescita economica, anche grazie alla gestione molto efficace della campagna vaccinale; e sappiamo che la crescita economica è la via maestra anche per ridurre il debito, che è uno degli obiettivi” più importanti “per un paese come l’Italia”, ha spiegato ancora Gentiloni a un gruppo di Tv italiane terminata la Conferenza stampa. “La Commissione oggi – ha proseguito – ha presentato le proprie opinioni sui bilanci approvando positivamente la proposta di bilancio italiano per diversi aspetti, ma con una osservazione critica riguardo all’aumento della spesa corrente, che va tenuto sotto controllo”. “Io sono convinto – ha sottolineato- che questa sia anche l’opinione del Governo, e mi auguro che questa opinione si traduca nei prossimi mesi e anni in atti che vanno in questa direzione”.

