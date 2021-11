Auto elettriche, crescono immatricolazioni nel 2021: 476.000 nuovi veicoli

Il 2021 si sta concludendo positivamente per le auto elettriche e ibride. Secondo i dati ufficiali, in Italia nei primi dieci mesi dell’anno sono state immatricolati circa 476.000 nuovi veicoli di questo tipo, che corrisponde al 38% delle auto totali vendute.

Secondo un’indagine commissionata da Facile.it e MiaCar.it agli istituti mUp Research e Norstat, è emerso che 7 automobilisti su 10 comprerebbero un’auto elettrica o ibrida (67,7%); nel dettaglio, il 45,1% sceglierebbe un’ibrida, mentre il 22,6% opterebbe per una elettrica.

I più propensi a comprare queste auto sono i giovani con età compresa tra i 18 e i 24 anni (79,6%) e gli automobilisti residenti nelle regioni del Nord Ovest (69,9%). Mentre tra i contrari (11%), emerge che la percentuale è superiore tra gli uomini (13,5%), e tra le persone con età compresa tra i 35 e i 44 anni (13,6%), infine chi è residente al Nord Est (13,4%). Circa 1 automobilista su 5 (21,3%) resta indeciso.

Secondo l’analisi, tra gli oltre 23 milioni di automobilisti italiani che sono disposti a comprare un veicolo elettrico o ibrido emerge che il 74,8% lo farebbe per ridurre l’inquinamento, percentuale che arriva all’82,9% tra gli under 25. Il 45,1%, sceglierebbe un’auto green per risparmiare sul carburante, mentre il 19,8% per avere meno limitazioni alla circolazione. Quasi 1 automobilista su 3, infine, comprerebbe un’auto elettrica o ibrida per paura che quelle diesel e a benzina non potranno più circolare.

Secondo i dati ACI, a inizio anno le auto elettriche e ibride nei registri della motorizzazione risultavano essere 595.807, ovvero l’1,50% del totale. In pole position i veicoli ibridi (542.728), mentre quelli elettrici erano 53.079. A livello territoriale, invece, le regioni con la maggior penetrazione di auto green erano la Lombardia, il Trentino-Alto Adige (2,45%) e l’Emilia-Romagna (2,14%). Quelle con penetrazione minore, invece, erano la Campania (0,41%), la Calabria (0,47%) e la Sicilia (0,49%). La graduatoria nazionale vedeva al primo posto sempre la Lombardia (155.299 auto elettriche e ibride) seguita questa volta dal Lazio (73.847) e dal Veneto (64.264).