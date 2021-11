Astra raggiunge l’orbita

Il carico utile sperimentale della United States Space Force raggiunge con precisione l’orbita in meno di dieci minuti

Astra Space, Inc. (“Astra”) (Nasdaq: ASTR), ha completato con successo lo scorso venerdì notte, 19 novembre 2021 (fuso orario del Pacifico), il primo lancio orbitale commerciale della United States Space Force. Il lancio (STP-27AD2) è stato effettuato dalla base Kodiak Spaceport di Astra, sita presso il Pacific Spaceport Complex di Kodiak, in Alaska.

Il sistema di lancio di Astra ha dimostrato di poter effettuare il posizionamento orbitale di un carico utile di prova con un’inclinazione di 86,0 gradi a una distanza di 500 km. Il carico utile ha raggiunto una velocità orbitale di 7,61 chilometri al secondo in 8 minuti e 47 secondi.

“Avere raggiunto l’orbita è per Astra un traguardo storico”, ha dichiarato Chris Kemp, fondatore, presidente e amministratore delegato di Astra. “Ora possiamo metterci al servizio dei nostri clienti e aumentare la produzione dei razzi e la frequenza dei lanci.”

Per il lancio della United States Space Force è stato sottoscritto un contratto per l’autorizzazione di progetti prototipo per un’unità di innovazione a scopo di difesa (Defense Innovation Unit Other Transaction Agreement).

Astra è stata fondata nel 2016 con l’obiettivo di promuovere una nuova generazione di servizi spaziali attraverso vaste costellazioni di piccoli satelliti nell’orbita terrestre bassa. Motivato dalla possibilità di consentire un accesso quotidiano allo spazio, il team si è impegnato per progettare un razzo che potesse essere prodotto su larga scala, come le automobili, e un sistema di lancio in grado di immettere in orbita carichi utili da spazioporti siti in ogni parte del mondo. In soli cinque anni, Astra è riuscita a “trovare una propria modalità” per andare in orbita, lancio dopo lancio, migliorando capacità ed efficienza operativa a ogni nuovo tentativo.

“Dobbiamo questo successo al nostro incredibile team e alla cultura che abbiamo sviluppato in Astra”, ha dichiarato Adam London, cofondatore e direttore informatico di Astra. “Sono impressionato dal coraggio e dall’impegno profusi nel continuare a creare, lanciare, apprendere e ripetere fino al successo.”