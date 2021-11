Isobar e LOW brillano tra le “Stelle dell’E-Commerce 2022” del Corriere della Sera

Sono 500 le eccellenze del commercio elettronico che si sono guadagnate la migliore reputazione tra i consumatori, grazie a fruibilità, appeal e performance. È online il ranking “Le Stelle dell’E-Commerce 2022” la classifica realizzata da L’Economia del Corriere della Sera, in collaborazione con Statista, che elenca i migliori e-commerce in Italia nei settori moda, design, sport, alimentare, IT, tempo libero e bellezza.

Nella lista dei vincitori si segnalano 6 progetti internazionali di e-commerce firmati da Isobar Italia e LOW, la unit verticale su luxury, fashion & beauty della creative experience agency di dentsu italia guidata da Massimilano Chiesa (nella foto).

Si tratta di TheDoubleF (Thedoublef.com), alter ego virtuale di Folli Follie e punto di riferimento per gli amanti dei luxury brand, sul podio della classifica “Moda e Accessori – Abbigliamento Multimarca”. Degli e-commerce di Twinset (twinset.com), Pennyblack (pennyblack.com) Motivi (motivi.com) e Fiorella Rubino (Fiorellarubino.com) in “Moda e Accessori – Abbigliamento Monomarca”. E di Arena Sport (arenasport.com) tra i migliori negozi virtuali del settore “Articoli sportivi”.

Per Isobar e LOW questo è un riconoscimento importante che premia l’impegno, la capacità innovativa e la qualità dei progetti realizzati in questi anni insieme ai propri clienti in ambito e-commerce, italiano e internazionale.

Con 70 talenti che lavorano su creatività, design, experience, Isobar Italia è la creative experience agency di dentsu guidata dal CEO Massimiliano Chiesa, che fa parte di un network internazionale di oltre 6.500 professionisti in 45 mercati.

Il focus di Isobar è la creazione di nuove esperienze per le persone, nei territori (digitali e non). Esperienze che connettano reale e virtuale, content e commerce, brand e cultura.

Al centro vi è l’innovazione creativa che, combinata con tecnologia e dato, rappresenta un perfetto strumento predittivo per contribuire alla trasformazione dei brand.

LOW è la unit verticale di Isobar su luxury, fashion & beauty, ambiti in cui da sempre i brand sono costruiti intorno all’esperienza.