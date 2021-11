Hoxhunt e Cyber Intelligence House annunciano una collaborazione per connettere l’esposizione alle minacce informatiche alla consapevolezza informatica dei lavoratori

Hoxhunt, piattaforma di spicco per la formazione alla consapevolezza della sicurezza informatica a livello aziendale, e Cyber Intelligence House, un importante fornitore di intelligence informatica, oggi hanno annunciato una collaborazione prima nel suo genere finalizzata a fornire alle organizzazioni gli strumenti per una protezione ineguagliata da attacchi via email, sfruttando informazioni avanzate sul loro ciclo di vita dal dark web alle caselle di posta elettronica dei dipendenti.

Il CEO DI Hoxhunt, Mika Aalto, ha dichiarato:

“Questa collaborazione con Cyber Intelligence House aprirà tutta una nuova categoria di consapevolezza informatica proattiva. La loro Cyber Exposure Platform, la piattaforma di esposizione informatica prima nel settore, aggiunge notevoli ampiezza e profondità di intelligence dal Darkweb, Deep web, nonché forum e marketplace nello spazio informatico alla nostra piattaforma dinamica di consapevolezza, volumi tipicamente pari a 16 volte la quantità dei dati rispetto ad altre soluzioni.