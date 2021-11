Leonardo, Augusto Rubei responsabile delle Relazioni Internazionali dell’Area America Latina, Africa Sub-sahariana, Asia Centrale

Grosse novità per Leonardo. Il gruppo ha costruito una potente riorganizzazione della divisione Relazioni Internazionali, diretta da Sem Fabrizi. Tra le novità, questa è la più importante: Augusto Rubei, nella foto, è il responsabile delle Relazioni Internazionali dell’Area America Latina, Africa Sub-sahariana, Asia Centrale. Rubei è un nome noto e autorevole nel mondo della comunicazione. Talento, fantasia, competenza, determinazione. Cosa si può aggiungere? Successo perfino (incarico delicatissimo) come portavoce, in piena indipendenza politica, e consigliere di Luigi Di Maio, divenuto un’autorità istituzionale. La riorganizzazione non è, tuttavia, ancora completa perché non è stato ancora scelto il responsabile dell’Ufficio Studi Normativa UE e Organizzazioni Internazionali. Sem Fabrizi è, ad interim, il capo delle Relazioni Internazionali dell’Area Golfo, Estremo Oriente, Australia e Pacifico, mentre Angelica Falchi si occupa Relazioni Internazionali dell’Area Europa, Stati Uniti, Canada, Medio Oriente e Nord Africa.