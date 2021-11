Il Gruppo Rohlik annuncia importanti piani di espansione per il 2022 in Italia, Romania e Spagna, un nuovo amministratore delegato per l’Italia e un unico brand per i nuovi mercati: Sezamo

Rohlik Group (“Rohlik”) si prepara a lanciare nella prima metà del 2022 anche in Italia e Romania i suoi servizi di consegna online di generi alimentari con il nuovo marchio Sezamo. Presentato anche il CEO per l’Italia: Andrea Colombo. A partire dalla primavera del 2022, saranno 2,5 milioni di famiglie circa a poter vivere, a Milano e Bucarest, per la prima volta, la customer experience del Gruppo Rohlik. L’Italia sarà il secondo mercato dopo la Germania in ordine di grandezza. Sezamo sarà lanciato anche in Spagna nella seconda metà del 2022.

Sezamo in Italia sarà in grado di consegnare circa 8.000 diversi prodotti freschi e di qualità direttamente a casa dei clienti entro 3 ore. La gamma Rohlik si compone di prodotti regionali freschi, cuore dell’assortimento, come frutta e verdura, carne, pesce, latticini e prodotti da forno, articoli da supermercato di brand internazionali, prodotti locali, di piccoli agricoltori e prodotti a marchio Rohlik. Tutto per offrire una migliore alternativa alla spesa quotidiana che si fa al supermercato. Il magazzino italiano ha una superficie di circa 5.000 mq ed è situato all’interno del “Mercato Agroalimentare Milano” (Ortomercato), il polo agroalimentare della città. Questa posizione è altamente strategica per Rohlik, data la distanza di soli 6 km dal centro della città e la vicinanza alla Tangenziale Est di Milano e all’aeroporto internazionale di Linate.

Annunciata anche la nomina di Andrea Colombo (in foto) come CEO per Sezamo in Italia. Colombo avrà un ruolo chiave nella crescita del brand e sarà il principale promotore della cultura aziendale, con un focus su cibo di qualità, un servizio clienti straordinario e una rapida innovazione. Ha 30 anni di esperienza nei settori della vendita al dettaglio e della produzione alimentare e non alimentare, a livello nazionale e internazionale. Prima di Sezamo, ha trascorso gli ultimi cinque anni in COOP Lombardia nel ruolo di Direttore Generale. “Velocità di consegna, una gamma completa di prodotti alimentari di alta qualità, arricchiti con specialità tipiche locali, insieme all’inesorabile eccellenza nell’esecuzione sostenuta da una vera e propria etica della sostenibilità, sono gli ingredienti perfetti che ci permettono di differenziarci dalla concorrenza -afferma Colombo sulla propria missione – Gli acquisti online con noi saranno veloci, facili e immediati con un approccio all’assistenza clienti fatto di passione. Inoltre, il credo e la mission globale di Rohlik e Sezamo ‘EAT WELL, LIVE WELL’, ‘Mangiare bene, vivere bene’, si sposa perfettamente con lo stile di vita italiano”.