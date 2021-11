Digital Angels conclude l’anno con tutte le certificazioni per la crescita

Digital Angels, agenzia specializzata in digital marketing, social, media planning, creatività, strategy, SEO e data analytics, è nuovamente fra le aziende premiate con risultati di crescita superiori alla media.



Dopo il traguardo di Marzo con l’ottenimento del premio di Financial Times FT1000, a Novembre 2021 Digital Angels è stata confermata tra i Leader della Crescita e i Campioni della Crescita.

Giunto alla sua quarta edizione, il ranking Leader della Crescita realizzato conferisce un riconoscimento alle 450 aziende italiane più innovative, che hanno registrato la maggiore crescita di fatturato nel triennio 2017-2020.

L’agenzia romana ha ricevuto per la terza volta un’altra importante certificazione relativa al tasso di crescita, posizionandosi nuovamente tra i Campioni della Crescita, la classifica di La Repubblica e Istituto Tedesco di Qualità e Finanza che premia le imprese dinamiche che sono riuscite a distinguersi in questi anni, dando anche nuovi impulsi all’interno della società ed economia.

Digital Angels inoltre è rientrata per il terzo anno di fila anche nel ranking FT 1000, realizzato dal Financial Times e Statista, che ogni anno individuano e classificano le migliori aziende europee per fatturato. Dopo un’analisi di migliaia di imprese europee, focalizzata sulla crescita delle stesse, viene stilata la classifica finale che elenca le imprese con la migliore performance su scala continentale.

“Riconfermarci tra le aziende a più alto tasso di crescita in Europa ed in Italia dopo un periodo di cambiamenti significativi, è un importante riconoscimento per tutti gli Angels che in questi anni si sono impegnati per la crescita dell’agenzia e per i Clienti e Partner che ci hanno dato fiducia. Abbiamo una prova tangibile del nostro impegno nella crescita organica sostenibile, grazie ad una visione a lungo termine che ci accompagna nel nostro lavoro ogni giorno.” – ha commentato Piermario Tedeschi, Managing Director di Digital Angels.