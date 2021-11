Publicis Italia trionfa al Lia 2021 l’agenzia si aggiudica un Grand Prix, 23 metalli ed è Global Agency of the Year

1 Gran Prix, 9 Ori, 7 Argenti e 6 Bronzi. Salgono sul podio le campagne di Heineken, Barilla e Diesel

Annunciati i vincitori dell’edizione 2021 del LIA – London International Awards, uno dei 5 riconoscimenti a livello globale inclusi nella classifica WARC Creative 100 Rankings, nel corso del quale Publicis Italia si è aggiudicata 23 awardsed è Global Agency of the Year. Un altro risultato straordinario per l’agenzia guidata da Bruno Bertelli (Global CCO Publicis WW, CCO Publicis Groupe Italy and CEO Le Pub Amsterdam) e Cristiana Boccassini (CCO Publicis Italy and Le Pub Amsterdam, CEO Publicis Italy) che si aggiudica 1 Gran Prix, 9 Ori, 7 Argenti e 6 Bronzi.

Il Grand Prix in Ambient & Activation è statovinto da “Shutter Ads”, la campagna di Heineken che ancora una volta sale sul podio più alto, dopo aver vinto il Grand Prix ai Cannes Lions 2021. La piattaforma, lanciata da Heineken a livello internazionale, ha sostenuto i bar durante il lockdown trasformando le saracinesche chiuse in spazi per l’OOH. Il progetto si è aggiudicato anche 4 Ori nelle categorie Ambient & Activation, Billboard e Non Traditional, insieme ad 1 Argento nella categoria Evolution.Sempre Heineken, con “We’ll Meet Again”, campagna che celebra la resilienza e la positività delle persone in tutto il mondo, è stata premiata con 2 Bronzi nelle categorie Online Film e Production & Post Production.

Sul podio anche Diesel con “Enjoy Before Returning”, campagna ispirata al fenomeno globale del ‘wardrobing’, che conquista 5 Ori e 2 Argenti rispettivamente nelle categorie Ambient & activation, Digital, Non Traditional, Social Media & Influencer. Con “Francesca”, inno alla vita e alla libertà di essere sé stessi, Diesel vince anche 3 Argenti e 2 Bronzi in Online film, Tv-Cinema e Production & Post Production.

Tra i progetti che raggiungono il podio anche Barilla “Playlist timer”. La campagna dal successo globale nata dall’idea di creare playlist musicali con funzione di timer da cucina, vince 1 Argento in Radio & Audio e 2 Bronzi in Brand entertainment e Non Traditional.