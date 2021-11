Supercashback: entro il 30 novembre l’accredito sul conto corrente dei vincitori

Il cashback di Stato è ora ufficialmente sostituito da quello bancario per il 2022

Nei giorni passati sono stati individuati i conti vincitori del premio – corrispondente a 1.500 euro – che riceveranno il pagamento nelle prossime settimane. Il fisco, inoltre, ha comunicato che la data per l’erogazione avrà la scadenza fissata al 30 novembre 2021, con la somma direttamente accreditata sull’Iban dichiarato.

Questo il messaggio inviato ai vincitori: “Congratulazioni, hai diritto al Super Cashback! Complimenti, sei tra i 100mila partecipanti in testa alla classifica Super Cashback e hai diritto a un rimborso di 1500 euro! L’importo ti sarà accreditato entro il 30 novembre 2021, come previsto dal regolamento. Riceverai un messaggio quando sarà effettuato il bonifico sull’IBAN che hai già comunicato. Grazie per aver partecipato!

A gestire la liquidazione dei rimborsi è la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici Spa (Consip), la quale si riserverà una finestra di dieci giorni per l’erogazione del credito, sempre in relazione ai tempi bancari necessari.