A2A, aumenta l’utile netto

Si è riunito il Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. che, sotto la Presidenza di Marco Patuano, ha esaminato e approvato l’Informativa trimestrale al 30 settembre 2021. Nel periodo in esame A2A ha registrato ottimi risultati, evidenziando indicatori economico-finanziari in significativa crescita, grazie al contributo di tutte le Business Unit del Gruppo e alle operazioni M&A concluse nell’anno precedente e nell’anno in corso.

Questi i risultati in sintesi.

Ricavi a 6.456 milioni di euro : +34% rispetto ai primi nove mesi del 2020.

: +34% rispetto ai primi nove mesi del 2020. Margine Operativo Lordo a 959 milioni di euro in crescita di 137 milioni di euro, +17% rispetto ai primi nove mesi del 2020 (822 milioni di euro) grazie ad una significativa crescita organica e alle operazioni M&A.

in crescita di 137 milioni di euro, +17% rispetto ai primi nove mesi del 2020 (822 milioni di euro) grazie ad una significativa crescita organica e alle operazioni M&A. Utile netto a 394 milioni di euro , +81% rispetto allo scorso anno (218 milioni di euro nei primi nove mesi del 2020).

, +81% rispetto allo scorso anno (218 milioni di euro nei primi nove mesi del 2020). Investimenti pari a 640 milioni di euro , +55% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

, +55% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Posizione Finanziaria Netta a 3.782 milioni di euro, in incremento di 310 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020. Al netto delle variazioni di perimetro e dell’impatto del nuovo orientamento ESMA (complessivamente pari a 441 milioni di euro), la PFN è in miglioramento di 131 milioni di euro e si attesta a 3.341 milioni di euro.

Transizione Ecologica

+14% la capacità installata da fonte rinnovabile (idroelettrica, fotovoltaica ed eolica), pari a 2.235 MW, rispetto al corrispondente periodo del 2020.

(idroelettrica, fotovoltaica ed eolica), pari a 2.235 MW, rispetto al corrispondente periodo del 2020. In contrazione del 26% il Fattore Emissivo di Gruppo che si attesta a 316g CO 2 /kWh rispetto al 2017, anno di riferimento per Science Based Targets Initiative.

Sostenibilità

Importanti riconoscimenti raggiunti per la strategia di Sostenibilità : A2A è stata riconosciuta come l’azienda con il miglior report di sostenibilità nella categoria “Energy&Utilities” , al primo posto nella classifica “ESG Reporting Awards 2021” di ESG Investing Global Markets Media Ltd (financial media company con base in Inghilterra) e al secondo nella categoria “Best Climate-Related reporting” per la reportistica legata al tema del cambiamento climatico. A2A è entrata nel nuovo indice MIB ESG di Borsa Italiana , dedicato alle blue-chip quotate che vantano le best practices a livello ESG, in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

:

Prosegue l’impegno del Gruppo nella finanza green: a seguito dell’emissione del Sustainability-Linked Bond per 500 milioni di euro, A2A ha collocato con successo lo scorso 25 ottobre un Green Bond da 500 milioni di euro con durata 12 anni, che andrà a finanziare Progetti Green allineati alla Tassonomia EU, in particolare con riferimento all’obiettivo “mitigazione dei cambiamenti climatici”.

Nei primi 9 mesi del 2021 abbiamo proseguito con la nostra significativa crescita industriale e economica, improntata alla sostenibilità e alla transizione ecologica. Registriamo l’aumento di tutti gli indicatori finanziari e il record degli investimenti sul periodo; abbiamo impresso un’ulteriore accelerazione alla nostra capacità installata da fonti rinnovabili e ridotto il fattore emissivo del Gruppo” – commenta Renato Mazzoncini, nella foto, Amministratore Delegato di A2A – “Il nostro impegno resta focalizzato sulla transizione energetica e l’economia circolare per garantire un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e per realizzare infrastrutture necessarie a colmare il gap impiantistico di alcuni territori. Asset strategici che potranno consentire al nostro Paese di restare al riparo dalle turbolenze del mercato e dal conseguente aumento del costo dell’energia, a beneficio dei cittadini”.