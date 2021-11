A dicembre arriva il bonus Natale: chi può riceverlo

Arriva una buona notizia per i pensionati italiani. L’assegno previdenziale relativo al mese di dicembre 2021 sarà più alto del solito grazie alla tredicesima e per alcune categorie di pensionati che possono usufruire del bonus Natale.

Il bonus sarà destinato a coloro che ricevono una pensione minima; quindi per il mese di dicembre verrà erogata una somma aggiuntiva.

Per l’anno 2021, la pensione minima è salita di 0,51 euro rispetto allo scorso anno, quindi si è passati da 515,07 euro a 515,58 euro al mese. Lo scorso anno l’importo de bonus Natale era di 154,94 euro, dunque anche per dicembre 2021 la cifra dovrebbe essere analoga.

Il “bonus” potrà essere recepito a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trova in determinate condizioni reddituali. Inoltre, il bonus spetterà per intero a chi percepisce una pensione minore o uguale a 6.695,91 euro, mentre se l’importo complessivo delle pensioni risulta compreso tra 6.695,91 e 6.850,85 euro, al pensionato spetterà la differenza tra 6.850,85 euro e l’importo delle pensioni.

Il bonus è accreditato dall’Inps solo per coloro i quali sono: titolari di pensione delle gestioni private e iscritti alla gestione ex Enpals. Sono altresì esclusi dall’erogazione del bonus Natale i soggetti titolari di: pensione di invalidità civile, di assegni sociali e pensioni sociali, pensioni supplementari, di indennizzi dei commercianti, di pensione e di assegni degli enti creditizi e dei dirigenti d’azienda, di pensioni internazionali non tassate in Italia.

Nel mese di dicembre le pensioni negli uffici postali saranno pagate in anticipo e inoltre sarà pagata la tredicesima 2021. Dal prossimo 25 novembre gli italiani potranno ritirare i soldi spettanti allo sportello delle poste, mentre chi riceve la pensione per accredito su conto corrente dovrà aspettare il primo dicembre.

La pensione di dicembre 2021 potrebbe seguire un calendario che prevede la suddivisione delle erogazioni in cinque o sei giorni, sulla base delle iniziali dei cognomi. I giorni potrebbero essere i seguenti, ma si attende la notizia ufficiale da parte dell’INPS: giovedì, 25 novembre 2021; venerdì, 26 novembre 2021; sabato, 27 novembre 2021; lunedì, 29 novembre 2021; martedì, 30 novembre 2021; mercoledì, 1° dicembre 2021.

Chi, invece, riceve la pensione direttamente sul conto corrente, potrà vedere sul proprio saldo il primo giorno lavorativo del mese, quindi il 1° dicembre 2021.