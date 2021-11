Visita di Stato dei reali del Belgio in Italia: UTOPIA gestirà media relations e digital affairs

La Reale Ambasciata del Belgio in Italia ha affidato a UTOPIA l’incarico di advisor per coordinare i rapporti con i giornalisti e gestire la comunicazione digitale durante la Visita di Stato in Italia dei Sovrani del Belgio, il Re e la Regina dei Belgi, che si terrà nei giorni 1-3 dicembre prossimi.

La Visita di Stato, il più alto livello di relazioni diplomatiche tra due Paesi, rappresenta per la coppia reale la prima occasione ufficiale all’estero post-pandemia e ha l’obiettivo di riaffermare i già saldi legami tra il Belgio e l’Italia. Le Loro Maestà saranno accompagnate da una delegazione di ministri, di accademici e di imprese belghe.

UTOPIA fornirà maggiori dettagli sul programma e sulle attività previste per la visita di Stato dei Reali nelle prossime settimane.