Finanziamenti e impianti rinnovabili in Italia: nasce “Scelta Rinnovabile”

L’iniziativa è stata lanciata da Enel Green Power con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i cittadini e le comunità locali

Si tratterebbe di un vero e proprio passo concreto nella rivoluzione green del Paese. Da parte di Enel Green Power è stata lanciata una raccolta fondi totalmente online, in modo tale da consentire a tutti i cittadini e le comunità locali di partecipare alla realizzazione di nuovi impianti rinnovabili nel Belpaese. Parteciperebbero, in questo modo, alla transizione energetica dell’Italia verso fonti energetiche totalmente ecosostenibili.

Il funzionamento

Il crowfunding pensato da Enel Green Power è una forma di finanziamento remunerativo: aderendo alla raccolta, si avrà un rendimento economico dato da un tasso di interesse annuo fisso per tutto il periodo di durata dell’iniziativa, oltre naturalmente al recupero del capitale versato all’inizio.

Avranno la priorità i cittadini dei territori che ospiteranno gli impianti e, successivamente, la possibilità verrà estesa a tutti sul territorio nazionale. Inoltre, i residenti dei territori interessati potranno beneficiare di condizioni economiche più vantaggiose. Le quote per partecipare sono differenti e ognuno è libero di scegliere quella più adatta a sé, è possibile aderire anche con una somma minima di 100€.

Un grande successo

Il progetto ha riguardato il finanziamento di un impianto solare che verrà realizzato nella provincia ferrarese, a Poggio Renatico. I residenti del Comune in questione hanno avuto un periodo di tempo esclusivo per poter partecipare alla campagna di crowdfunding e hanno avuto accesso a un tasso di remunerazione del finanziamento più vantaggioso rispetto al resto dei cittadini italiani. Concluso il periodo il 15 ottobre, la campagna è stata accolta con grande interesse dalla comunità locale e l’importo di 100.000€ è stato totalmente coperto. Per questo motivo, Enel Green Power ha deciso di incrementare il tetto massimo della raccolta, portandolo a 200.000 € complessivi.