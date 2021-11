Coca-Cola acquista BodyArmor

Dopo diverse indiscrezioni, arriva la notizia ufficiale. Coca-Cola ha annunciato l’acquisto della quota rimanente di BodyArmor per 5,6 miliardi di dollari. Quindi, il produttore di soda punta a potenziare il suo portafoglio di bevande sportive alo scopo di contrastare il leader di mercato, Gatorade di PepsiCo.

L’accordo, che valuta BodyArmor 6,59 miliardi di dollari, rappresenta la maggior acquisizione nella storia di Coca-Cola così come un cambiamento di strategia per la bevanda più famosa del mondo. Coca-Cola, che aveva acquisito una quota del 15% in BodyArmor nel 2018, ha fatto sapere che il produttore di bevande sportive sarà gestito come un business separato all’interno della sua unità operativa del Nord America.

BodyArmor è stato supportato alla sua fondazione nel 2011 dalla star del basket Kobe Bryant, morto in un incidente in elicottero all’inizio del 2020. BodyArmor prevede che le vendite raggiungeranno 1,4 miliardi di dollari quest’anno, rispetto ai 250 miliardi di dollari del 2018, ovvero quando Coca-Cola ha investito per la prima volta nella società.