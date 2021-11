Borsa di Londra: possibile addio di Ryanair a causa della Brexit

L’addio alla Borsa di Londra è in fase di valutazione da parte del management di Ryanair. Il tutto per effetto di una “consistente riduzione degli scambi” nel corso dell’anno ed in coerenza con una “tendenza generale delle contrattazioni sulle azioni di società dell’Ue dopo la Brexit“. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che “la quotazione primaria nel mercato regolamentato di Euronext Dublino offre agli azionisti il grado di protezione più elevato, incluso il rispetto del codice di corporate governance del Regno Unito”.