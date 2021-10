Wunder Mobility lancia la sua e-bike pronta per lo sharing, sviluppata in collaborazione con Yadea

Wunder Mobility, fornitore internazionale di software e hardware per i servizi orientati alla nuova mobilità, ha lanciato la sua prima e-bike frutto di un progetto di sviluppo congiunto. Presentata al Wunder Mobility Summit 2021, la nuova bicicletta è stata progettata in collaborazione con Yadea ed è pensata specificamente per l’uso condiviso. Destinata in particolare ai mercati europei, vanta un’incredibile autonomia di 120 km, un record nel settore, e raggiunge i 25 km/h.

Il lancio dell’e-bike fa seguito al recente Sesto rapporto valutativo del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) in materia di cambiamenti climatici, che dimostra nettamente quanto sia imperativo ridurre massicciamente le emissioni di CO 2 .

Il bike sharing, un mezzo di trasporto eco-compatibile, dovrebbe crescere dell’11% a livello mondiale entro il 2025.

Ansa.it