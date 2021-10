Bitcoin in viaggio verso i 90.000$: cosa tenere sottocchio questa settimana

Gli HODler sono rassicurati dal supporto a 60.000$, tutto ciò rafforza le previsioni rialzista. Unica domanda ancora nell’aria: che dire delle tempistiche?

Settimana molto vantaggiosa per Bitcoin che inizia difendendo i 60.000$ come supporto e intanto punta a nuovi massimi storici. Dopo la normale contrazione di domenica, i rialzisti hanno ripreso le redini della situazione e sono stati in grado di mantenere BT/USD sopra la linea dei 60.000$. Nonostante i livelli di aprile e ottobre non siano ancora stati rivisitati, le aspettative restano comunque alle stelle con un target che arriverebbe a 300.000$ nei mesi successivi.

Nel mercato spot – dove l’offerta dei prodotti trattati avviene con liquidazione immediata – l’offerta è instancabile

I mercati mondiali propongono una situazione tutto sommato calma, anche se l’inflazione continua a farsi notare, anche la Federal Reverse degli Stati Uniti dichiara che potrebbe protrarsi ancora. Intanto, i gruppi delle criptovalute sono in allerta per una probabile tassa sui profitti non realizzati, sempre negli USA. Ciò che fa restare tranquilli è l’assenza di scossoni al prezzo dei bitcoin.

Molte le novità di questa settimana: il lancio del terzo exchange-traded fund su Bitcoin future, l’oro in crescita, gli ETF e alla minaccia di Bitcoin nei loro confronti. Charles Edwards, CEO della società d’investimenti Capriole ha affermato che “se l’enorme aumento dell’open interest del CME fino al 1° posto a livello globale nel giro di pochi giorni questa settimana non è indicatore di un gigantesco interesse istituzionale, non so cos’altro possa esserlo”.

Ritorno alla bull run del 2017

Cosa caratterizza Bitcoin? La tranquillità nell’andar giù e ritrovarsi successivamente in vetta. Ce lo dimostra il calo del 10% della settimana scorsa, ma comunque non ha abbandonato il suo nuovo range. Una domenica al ribasso ha saputo trasformarsi in un lunedì con il prezzo tornato sopra i 63.000$. Michaël van de Poppe, collaboratore di Cointelegraph, afferma che Bitcoin è in viaggio verso i 90.000$. Mike McGlone, senior commodity strategist di Bloomberg, ha inoltre affermato che Bitcoin potrebbe eguagliare il trading molto buono dell’oro, menzionando la grande trasformazione che l’oro ha subito nei primi anni 2000, periodo di quando ha attirato i suoi primissimi ETF negli Stati Uniti. Proprio come l’oro, lo SPDR Gold Trust (GLD) ha racimolato più di un miliardo di dollari nei primi tre giorni di trading nel mese di novembre 2004.