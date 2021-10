Corepla è online con il nuovo sito istituzionale

È disponibile da oggi il nuovo sito di Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Veste grafica rinnovata, navigazione semplificata e aggiornamento dei contenuti sono gli aspetti principali del restyling: Corepla ha così cercato di rendere il sito il più possibile rispondente ai requisiti di completezza e di utilità delle informazioni per gli utenti, individuando due percorsi specifici e complementari: la navigazione principale, che prevede la presentazione del “Consorzio”, le “Attività”, i “Progetti Speciali”, “R&S”, gli approfondimenti su ”Plastica e imballaggi”; la navigazione per Target, in cui i contenuti citati vengono arricchiti lungo un percorso tagliato su misura di “Cittadini”, “Comuni e operatori di raccolta”, “Aziende consorziate”, “Imprese” e “Scuole”, i principali interlocutori di Corepla. Un look semplice e immediato, per una navigazione intuitiva, veloce e facile: testi sintetici che disegnano la storia e le attività che vedono protagonista il Consorzio nel campo del riciclo degli imballaggi in plastica, ma anche della ricerca e innovazione green del territorio. Il restyling vuole migliorare, innanzitutto, l’esperienza di navigazione da parte degli utenti, per fornire in modo ancora più trasparente ed efficace tutte le informazioni sui risultati delle attività consortili che – in forma grafica e sintetica – sono i protagonisti della parte superiore dell’homepage “I numeri di Corepla”. Il loro approfondimento – sempre con l’ausilio grafico – trova spazio all’interno di ciascuna attività del Consorzio. In homepage viene riservato ampio spazio anche alle Notizie e agli eventi del mondo consortile in generale, plastica e imballaggi, ambiente e sostenibilità; all’attività di Corepla sui social e ai video la cui produzione spazia dai contenuti didattici a quelli tecnico-divulgativi.Il nuovo sito è questo ma anche molto altro: più esperienziale e coinvolgente, permette di migliorare la user experience e accompagnare l’utente in un viaggio alla scoperta del mondo degli imballaggi in plastica.