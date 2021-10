ANIA, Farina: il settore assicurativo prevedere di chiudere il 2021 con una raccolta di 144 mld

Il settore assicurativo in Italia prevede di chiudere il 2021 con una raccolta premi di 144 miliardi di euro, in crescita del 7% rispetto al 2020. Nel ramo vita la stima è di un aumento dell’8,5%, mentre nei danni la previsione è di una chiusura con il +2,8% di raccolta premi, frutto di un -4,5% dell’Rc auto e di un +7% degli altri rami. Lo ha anticipato Maria Bianca Farina, nella foto, presidente dell’ANIA, nel corso dell’Insurance Day di Accenture.

“E’ una crescita considerevole – ha commentato – ma a mio giudizio ancora non riesce a colmare il gap di sottoassicurazione che coonnota l’italia. Sottolineo che abbiamo mantenuto un indice di solvibilità molto robusto, 2,5 volte il minimo di legge. Siamo sopra la media europea e in linea con Francia e Spagna. L’industria assicurativa italiana, pur colpita inevitabilmente dall’impatto della pandemia si è mostrata resiliente, in presenza di uno choc molto forte. Abbiamo le carte in regola per affrontare i cambiamenti futuri e la capacità di fornire un contributo sostanziale alle molteplici sfide che attendono il paese”.