Vodafone, nasce la Eco-Sim in plastica riciclata

Vodafone (nella foto, l’a. d. per l’Italia Aldo Bisio) lancia Eco-Sim, la sim card in plastica riciclata. A partire da questo mese, Vodafone fornirà ai clienti le nuove Eco-Sim, di dimensioni dimezzate e realizzate in plastica riciclata, sostituendo progressivamente le Sim attualmente prodotte in plastica vergine. Le Eco-Sim, informa una nota, saranno introdotte in tutti i 12 mercati europei di Vodafone, oltre che in Egitto, Turchia e Sudafrica, come parte dell’impegno a ridurre il proprio impatto ambientale. Le nuove Sim, che hanno lo stesso formato ma ridotto della metà e in un materiale altrettanto efficiente, eliminano la necessità di produrre annualmente 320 tonnellate di plastica vergine, con un potenziale risparmio stimato di 1.280 tonnellate di CO2 all’anno.

Vodafone, afferma una nota, offre in ogni mercato europeo le eSim – ossia le sim digitali, compatibili con un numero sempre crescente di dispositivi – ma la maggior parte dei clienti di telefonia mobile richiede ancora una scheda Sim fisica per il proprio telefono cellulare, esigenza che comunque tenderà a diminuire con la maggiore diffusione delle eSim.