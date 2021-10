LOVE EARTH, SWITCH OFF: la straordinaria resurrezione della Terra rappresentata su un’insegna digitale di 22 metri

Media Art Group CUZ avvia a partire dal 13 ottobre, sul totem digitale di Starfield Hanam, una campagna pubblica interattiva per sensibilizzare sulle tematiche ambientali

Media Art Group CUZ Inc. ha annunciato, in data 13 ottobre, l’avvio della campagna pubblica interattiva “LOVE EARTH, SWITCH OFF” (Se ami la terra, spegni) nell’atrio centrale del complesso commerciale Starfield Hanam, in Corea, per sensibilizzare la coscienza sociale sull’ambiente.

Madre Natura si rigenera mentre i presenti comunicano con la grande insegna digitale che visualizza un contenuto pubblico in cui la cultura si combina con la tecnologia digitale.

“LOVE EARTH, SWITCH OFF” è una campagna orientata a promuovere la sensibilità ambientale e il risparmio energetico. Allorché i presenti premeranno l’interruttore della luce sul totem digitale alto 22 metri usando i propri dispositivi mobili, verrà visualizzata una splendida immagine della resurrezione della Terra. L’obiettivo è diffondere il messaggio che qualcosa di apparentemente insignificante come lo spegnere la luce possa salvare la Terra.

Alla campagna potrà partecipare chiunque abbia, dalla propria posizione, la visuale sul totem digitale. Quando dieci persone parteciperanno contemporaneamente alla campagna, tutte le luci del totem digitale si spegneranno e una fantastica immagine della resurrezione di Madre Natura riempirà il totem e lo spazio circostante.

I partecipanti potranno scattarsi selfie attraverso il filtro della realtà aumentata e inviare le foto con i propri nomi da visualizzare sul totem digitale. Partecipando alla campagna, i presenti potranno fare del bene alla Terra sentendosi al contempo parte di un’opera d’arte multimediale. Il filtro di realtà aumentata usato nella campagna potrà essere utilizzato anche sull’account ufficiale di CUZ in Instagram (@cuzartgroup).

Media Art Group CUZ è un’azienda specializzata nella produzione di contenuti di realtà estesa (extended reality, XR). Attraverso diversi contenuti digitali, propone storie incentrate su tematiche sociali e ambientali. Con la campagna “LOVE EARTH, SWITCH OFF”, CUZ offre questa volta al pubblico splendide immagini realistiche ed esperienze interessanti usando la tecnologia anamorfica, la tecnologia di interazione per la partecipazione pubblica e la tecnologia della realtà aumentata.