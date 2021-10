Seven Spa sceglie BBS ADV per il nuovo progetto di digital video production

Seven S.p.A., leader nella produzione di zaini, borse e accessori attraverso i marchi Seven, Invicta, Yub e Hoy, ha scelto l’agenzia BBS ADV per il nuovo progetto di digital video production. Obiettivo, comunicare in modo innovativo i propri prodotti sui marketplace online, approfondendone tutti i plus e creando una shopping experience sempre più fruibile e multicanale. Azienda all’avanguardia, attenta all’ecosostenibilità e all’uso di tecnologie produttive avanzate, Seven S.p.A. anche attraverso questo progetto intende espandere ulteriormente la propria presenza sui mercati internazionali.

“Siamo orgogliosi di aver realizzato questo progetto con il leader del mercato italiano – afferma Gabriele Maria Pianelli, Project Manager -. Personalmente collaboro con Seven S.p.A. da circa 4 anni e ho avuto l’opportunità di assistere alla crescita del suo fatturato, generato dall’e-commerce e dagli altri marketplace come Amazon e Ebay. L’esigenza del cliente era arricchire le schede prodotto con contenuti multimediali che fossero veloci, funzionali e intuitivi per l’utente finale. La scelta di Seven di realizzare un progetto di digital production dimostra ancora una volta come nel mondo della vendita online sia importante investire nella realizzazione di contenuti innovativi e di qualità, per poter incontrare e anticipare i bisogni del mercato”.

BBS ADV, nata nel 2001 e oggi presente sul territorio nazionale con le sedi di Milano, Rimini e Napoli, può contare sulla propria ventennale esperienza e uno staff di giovani e brillanti professionisti per offrire servizi di brand identity, digital marketing ed e-commerce, declinando i contenuti creativi in modo coerente su tutti i canali online e offline: campagne di ADV, content strategy, digital production, social media management, SEO e SEM. Per rispondere alle crescenti richieste da parte di partner storici e nuovi clienti, BBS ADV ha strutturato un reparto digital interamente dedicato alla digital production per il web e per i social media, curando shooting video e foto, post-produzione e montaggio, realizzazione render 3D. Nel proprio portfolio conta attività di comunicazione di successo per aziende come Stosa Cucine, Calia Italia, Original Marines, Kocca, Caffè Borbone, Camomilla Italia.