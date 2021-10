Coin lancia il nuovo format Lifestyle Hub

Coin scommette sullo shopping “fisico” in negozio e lancia il nuovo format Lifestyle Hub. Nelle aree di accesso agli store Coin saranno allestiti degli showroom esperienziali con prodotti inaspettati, come auto elettriche di Tesla, Lexus e Mercedes EQ, piccoli elettrodomestici di Dyson, Imetec o massaggiatori Therabody, solo per citare alcuni marchi.

“Gli italiani stanno dimostrando un forte desiderio di riappropriarsi degli spazi comuni, del proprio tempo e delle esperienze da condividere – dichiara Roland Armbruster, nella foto, Amministratore Delegato di Coin SpA – noi vogliamo rispondere a questo ritrovato entusiasmo con nuovi approcci allo shopping, grazie a prodotti innovativi e servizi coinvolgenti da scoprire e vivere nei nostri negozi. L’introduzione degli showroom esperienziali rientra nella strategia di potenziamento dell’omincanalità di Coin”. Per fare qualche esempio, al piano terra del Coin Excelsior di Roma saranno disponibili le tecnologie Dyson, nel flagship store di Milano si troveranno le casse di design di Sonos e una selezione di macchine fotografiche Polaroid e vetture elettrificate di Lexus,mentre al Coin di Napoli saranno proposte le auto full-electric di Tesla e l’abbigliamento sostenibile di Icebreaker.