Simest, Francesco Mele è il nuovo responsabile ufficio stampa

Buone nuove dal mondo della comunicazione. Francesco Mele, nella foto, è entrato nella grande famiglia di Simest. Mele ė il nuovo responsabile dell’ufficio stampa. Il comunicatore ė un professionista, dalle grandi qualità, che ha raccolto stima e consensi. Giovane e preparatissimo, ė molto apprezzato dal presidente di Simest, Salzano, laureato in scienze politiche e Master in Antitrust e Regolazione dei Mercati, proviene da Cdp. Qui si ė fatto notare per le sue luminose qualità, che hanno permesso di impreziosire il lavoro di ufficio stampa del gruppo. I suoi 10 anni in Cdp, gli hanno permesso di fortificare la sua esperienza nel settore delle pubbliche relazioni maturando una solida esperienza nel difficile territorio finanziario. L’approdo di Mele ė stato salutato con soddisfazione da Rodolfo Belcastro, Chief Communications Officer di Sace: “Ė un collega di grandissimo livello, col quale ho avuto la fortuna di condividere parte della mia storia professionale, ottima scelta!”.