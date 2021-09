Seif, sale l’utile netto

Seif, società editrice del quotidiano Il Fatto, ha chiuso il primo semestre 2021 con un utile netto di 504mila euro, in crescita rispetto ai 73mila euro precedenti. I ricavi sono aumentati del 2% a 20,2 milioni di euro, il Mol sale del 37,5% a 3,45 milioni, il risultato operativo sale da 228mila a 862mila euro. La posizione finanziaria netta è negativa per 3,04 milioni di euro (557mila euro a giugno 2020). Cinzia Monteverdi, nella foto, Presidente e a.d. Seif, ha commentato: “Seif chiude il primo semestre 2021 con un ottimo risultato. Tutti gli indicatori sono in crescita, primo fra tutti il risultato di esercizio. Il risultato registrato a consuntivo nel primo semestre 2021 dimostra che gli investimenti effettuati sono stati indirizzati opportunamente e che le strategie volte alla diversificazione, alla spinta digitale e all’innovazione tecnologica unitamente alla qualità dei contenuti realizzati sono la strada giusta nel rispetto del piano industriale”.